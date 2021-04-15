Российские миротворцы помогли провести посевные работы в Карабахе

Российские миротворцы помогли обеспечить безопасность посевных работ рядом с линией разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

AFP

«Мы смогли урегулировать отношения обеих сторон, договориться, чтобы посевная кампания без сбоев шла вблизи линии соприкосновения сторон», — приводит РИА Новости слова заместителя командующего российским миротворческим контингентом генерал-майора Сергея Жмурина. По его словам, российские миротворцы выполнили все стоявшие перед ними задачи. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является важным фактором безопасности в регионе.