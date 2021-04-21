В Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО
- © Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Мы будем стремиться к тому, чтобы тема Украины оставалась ведущей на площадке НАТО, особенно в контексте предстоящего саммита, а также в Европейском союзе или даже в ОБСЕ», — говорится в заявлении на сайте президента Польши Анджея Дуды.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Польшу 3 мая.
В начале апреля украинский и польский министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау провели встречу в Киеве, в ходе которой обсудили обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».
В феврале в Киеве выступили за участие Польши и США в переговорах по Донбассу.