В Польше пообещали сохранить ситуацию на Украине ведущей темой в НАТО

Польша будет стараться, чтобы ситуация на Украине оставалась ведущей темой для обсуждения в НАТО, заявил глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох по итогам встречи с секретарём украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексеем Даниловым.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы тема Украины оставалась ведущей на площадке НАТО, особенно в контексте предстоящего саммита, а также в Европейском союзе или даже в ОБСЕ», — говорится в заявлении на сайте президента Польши Анджея Дуды.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский посетит Польшу 3 мая.

В начале апреля украинский и польский министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау провели встречу в Киеве, в ходе которой обсудили обострение ситуации в Донбассе и строительство «Северного потока — 2».

В феврале в Киеве выступили за участие Польши и США в переговорах по Донбассу.