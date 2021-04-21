Зеленский подписал закон о призыве резерва без объявления мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом сообщил офис украинского лидера.

«Это позволит резервистам быстро оснастить воинские части всех сил обороны государства, что значительно повысит их боеспособность во время стремительно растущей военной агрессии, а также быстро увеличит боевой потенциал сил обороны и вовремя отреагирует на внезапные угрозы национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Закон предусматривает создание нового вида военной службы — по призыву из числа резервистов в особый период.

Решение о таком призыве будет принимать Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины по предложению главнокомандующего ВС.

Призванные из числа резервистов в особый период будут иметь те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предоставляются мобилизованным лицам.

Ранее депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая потребовала от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией и призвать резервистов в вооружённые силы.