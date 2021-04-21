Зеленский подписал закон о призыве резерва без объявления мобилизации
«Это позволит резервистам быстро оснастить воинские части всех сил обороны государства, что значительно повысит их боеспособность во время стремительно растущей военной агрессии, а также быстро увеличит боевой потенциал сил обороны и вовремя отреагирует на внезапные угрозы национальной безопасности», — говорится в сообщении.
Закон предусматривает создание нового вида военной службы — по призыву из числа резервистов в особый период.
Решение о таком призыве будет принимать Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины по предложению главнокомандующего ВС.
Призванные из числа резервистов в особый период будут иметь те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предоставляются мобилизованным лицам.
Ранее депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая потребовала от Зеленского расторгнуть дипломатические отношения с Россией и призвать резервистов в вооружённые силы.