В Раде призвали Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией

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Депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая опубликовала в Facebook требования ряда депутатов к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, среди которых расторжение дипломатических отношений с Россией и призыв резервистов в вооружённые силы.
В Раде призвали Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией
  • ©president.gov.ua

«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооружёнными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в вооружённые силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации», — говорится в заявлении депутата.

Так, в публикации содержатся призывы обратиться к правительствам Великобритании и США с просьбой направить на Украину своих военных «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России».

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает от Запада действий в отношении России, а не политических призывов.

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