На Украине потребовали от Запада действий в отношении России

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Украина ожидает от Запада действий, а не политических призывов, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
На Украине потребовали от Запада действий в отношении России
  • Reuters

«Очень важный был вопрос, чего мы ожидаем от Запада? Обязательно будет обеспокоенность, обязательно будет большая озабоченность, но мы считаем, что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий», — цитирует РИА Новости слова Стефанишиной в эфире телеканала ICTV.

По её словам, важно говорить об усилении санкций, в частности о введении санкций против окружения президента России Владимира Путина.

Она отметила, что также важно вести разговор о прекращении «Северного потока — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от администрации американского президента Джо Байдена не слов, а действий. 

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