На Украине потребовали от Запада действий в отношении России
- Reuters
«Очень важный был вопрос, чего мы ожидаем от Запада? Обязательно будет обеспокоенность, обязательно будет большая озабоченность, но мы считаем, что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий», — цитирует РИА Новости слова Стефанишиной в эфире телеканала ICTV.
По её словам, важно говорить об усилении санкций, в частности о введении санкций против окружения президента России Владимира Путина.
Она отметила, что также важно вести разговор о прекращении «Северного потока — 2».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от администрации американского президента Джо Байдена не слов, а действий.