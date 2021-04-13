На Украине потребовали от Запада действий в отношении России

Украина ожидает от Запада действий, а не политических призывов, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Очень важный был вопрос, чего мы ожидаем от Запада? Обязательно будет обеспокоенность, обязательно будет большая озабоченность, но мы считаем, что сегодня мы не можем говорить только о политических призывах. Мы ожидаем действий», — цитирует РИА Новости слова Стефанишиной в эфире телеканала ICTV.

По её словам, важно говорить об усилении санкций, в частности о введении санкций против окружения президента России Владимира Путина.

Она отметила, что также важно вести разговор о прекращении «Северного потока — 2».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от администрации американского президента Джо Байдена не слов, а действий.