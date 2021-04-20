Алиев рассказал об ответе России на запрос про «Искандеры» в Карабахе
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Об этом Алиев заявил в интервью Гостелевидению Азербайджана.
«Министерство обороны России прислало ответ на письмо Минобороны Азербайджана. Я ознакомился с этим ответом... В ответе указано, что российская сторона не зафиксировала запуск баллистических ракет», — приводит слова Алиева РИА Новости.
В феврале армянский премьер Никол Пашинян заявлял о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.
После этого на заявление Пашиняна отреагировали в Министерстве обороны России. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Карабахе, а высказывания премьера на эту тему могут быть следствием введения его в заблуждение.
1 марта пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян сообщила, что после сравнения фактов и сведений Пашинян «пришёл к заключению, что относительно данной ситуации ему неправильно было доложено».