На Украине сообщили о снижении сельхозпроизводства

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Производство сельскохозяйственной продукции на Украине в январе — марте 2021 года сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Госстата.
На Украине сообщили о снижении сельхозпроизводства
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В частности, сельскохозяйственные предприятия за два месяца сократили производство на 4,7%, а хозяйства населения — на 4,9%.

Наибольшее сокращение сельхозпроизводства произошло в Киевской (на 16,6%), Запорожской (15,5%) и Николаевской (14,2%) областях. При этом показатели выросли в Днепропетровской (на 15%) и Тернопольской (10,6%) областях.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди заявил, что несколько периодов произошедших этой весной заморозков привели к катастрофической ситуации в сельском хозяйстве страны.

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