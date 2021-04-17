Во Франции заявили о катастрофе в сельском хозяйстве страны

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди заявил, что несколько периодов произошедших этой весной заморозков привели к катастрофической ситуации в сельском хозяйстве страны.
Во Франции заявили о катастрофе в сельском хозяйстве страны
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.

«То, что произошло этой весной во Франции, — это наихудшая из всех катастроф XXI века, какие только были в сельском хозяйстве планеты. От заморозков во Франции уничтожены посадки на сотнях тысяч гектаров земель. По урожаю различных культур нанесён тяжёлый удар», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что власти создают специальный фонд финансовой компенсации для сельских хозяйств, пострадавших от заморозков.

Также он подчеркнул, что ряд регионов объявлены зоной сельскохозяйственного бедствия, что означает, что им будут начаты выплаты по страхованию урожая.

Ранее сообщалось, что из-за сильных заморозков во французском Сент-Обене местные фермеры вынуждены спасать свой урожай винограда. Чтобы виноградная лоза не замёрзла, они зажгли более 2 тыс. специальных свечей — бочек, наполненных горящим парафином.

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