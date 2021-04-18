В Киеве заявили о неготовности армии к обострению конфликта в Донбассе

Короткая ссылка
Киев не подготовил армию на случай обострения конфликта в Донбассе, заявил украинский журналист, внештатный советник министра обороны Украины Андрея Тарана Юрий Бутусов.
В Киеве заявили о неготовности армии к обострению конфликта в Донбассе
  • Reuters

«Нужно честно назвать вещи своими именами: к обострению страна не готова», — сказал он в интервью телеканалу «Апостроф».

По мнению Бутусова, Киев не уделяет достаточного внимания военным реформам и закупкам техники.

«К сожалению, если будет большая война, много вещей 2014 года повторятся. На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьёзного внимания военным реформам, я уже не буду говорить о политических, реформах правосудия, экономических, из-за которых нам не хватает денег на всё необходимое», — отметил он.

По словам украинского советника, армия нуждается в боеприпасах, внедорожниках, приборах ночного видения и тепловизорах.

«После семи лет войны, да ещё и подрывов нескольких складов, у нас боеприпасов стало намного меньше», — подчеркнул Бутусов.

Ранее Таран заявил, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе, однако намерен отстаивать собственные интересы.

В то же время главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что для Киева неприемлемо силовое решение ситуации в Донбассе, поскольку это приведёт к большому числу потерь среди гражданского населения и военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить