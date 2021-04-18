В Киеве заявили о неготовности армии к обострению конфликта в Донбассе

Киев не подготовил армию на случай обострения конфликта в Донбассе, заявил украинский журналист, внештатный советник министра обороны Украины Андрея Тарана Юрий Бутусов.

«Нужно честно назвать вещи своими именами: к обострению страна не готова», — сказал он в интервью телеканалу «Апостроф».

По мнению Бутусова, Киев не уделяет достаточного внимания военным реформам и закупкам техники.

«К сожалению, если будет большая война, много вещей 2014 года повторятся. На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьёзного внимания военным реформам, я уже не буду говорить о политических, реформах правосудия, экономических, из-за которых нам не хватает денег на всё необходимое», — отметил он.

По словам украинского советника, армия нуждается в боеприпасах, внедорожниках, приборах ночного видения и тепловизорах.

«После семи лет войны, да ещё и подрывов нескольких складов, у нас боеприпасов стало намного меньше», — подчеркнул Бутусов.

Ранее Таран заявил, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе, однако намерен отстаивать собственные интересы.

В то же время главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что для Киева неприемлемо силовое решение ситуации в Донбассе, поскольку это приведёт к большому числу потерь среди гражданского населения и военных.