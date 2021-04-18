На Украине назвали условие для начала массовой вакцинации от COVID-19

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, при каком условии в стране начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для всех желающих.
На Украине назвали условие для начала массовой вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Как сообщает «СТРАНА.ua», Ляшко отметил, что для массовой вакцинации с охватом всех желающих необходимо наличие в стране минимум 1 млн доз вакцин от COVID-19.

«Как будут поступать новые партии, если будет около 1 млн доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех», — сказал он.

Ранее на Украине стартовала вакцинация от коронавируса сотрудников МВД.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.

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