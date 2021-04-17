Военные Украины провели учения в подконтрольной части Донецкой области
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«В Донецкой области военнослужащие ГПС Украины... во время практических занятий тренировали действия в оборонительном бою... выдвижение в определённый район, тактические элементы обороны и стрельбу из штатного оружия подразделения», — говорится в заявлении в Facebook.
Кроме того, экипажи боевых машин совершили марш по пересечённой местности, а расчёты станковых и противотанковых гранатомётов провели учебно-боевые стрельбы.
В ходе учений также была отработана тактика и проведены занятия по охране и обороне позиций.
Ранее артиллерийские и танковые резервы Вооружённых сил Украины отработали противодействие попытке противника прорвать линию обороны на границе с Крымом.
В конце марта в ВС Украины пообещали нарастить военную группировку на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей и «на крымском направлении».