Лукашенко пока не намерен вакцинироваться от COVID-19 из-за наличия антител
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Белорусский лидер отметил, что на данный момент не планирует прививаться от коронавируса, так как обладает «достаточным количеством антител» после перенесённой болезни.
Вместе с этим он заявил, что необходимо поддерживать физическую активность и следить за питанием, так как вирус активизирует хронические болезни.
«Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, хронические. Даже те болезни, которые мы порой не видим. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами (не знаю, какие будут), нам надо взяться за себя и за свою жизнь», — говорится в сообщении.
28 июля 2020 года Лукашенко заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.