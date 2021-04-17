Лукашенко пока не намерен вакцинироваться от COVID-19 из-за наличия антител

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на данный момент не намерен вакцинироваться от коронавирусной инфекции, так как имеет достаточное количество антител.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что на данный момент не планирует прививаться от коронавируса, так как обладает «достаточным количеством антител» после перенесённой болезни.

Вместе с этим он заявил, что необходимо поддерживать физическую активность и следить за питанием, так как вирус активизирует хронические болезни.

«Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, хронические. Даже те болезни, которые мы порой не видим. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами (не знаю, какие будут), нам надо взяться за себя и за свою жизнь», — говорится в сообщении.

28 июля 2020 года Лукашенко заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.