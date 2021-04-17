Лукашенко пока не намерен вакцинироваться от COVID-19 из-за наличия антител

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на данный момент не намерен вакцинироваться от коронавирусной инфекции, так как имеет достаточное количество антител.
Лукашенко пока не намерен вакцинироваться от COVID-19 из-за наличия антител
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер отметил, что на данный момент не планирует прививаться от коронавируса, так как обладает «достаточным количеством антител» после перенесённой болезни.

Вместе с этим он заявил, что необходимо поддерживать физическую активность и следить за питанием, так как вирус активизирует хронические болезни.

«Вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, хронические. Даже те болезни, которые мы порой не видим. Учитывая, что мы постоянно будем жить с этими вирусами (не знаю, какие будут), нам надо взяться за себя и за свою жизнь», — говорится в сообщении.

28 июля 2020 года Лукашенко заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.

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