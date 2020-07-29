В Кремле высказались о переболевшем коронавирусом Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, Минск ранее не уведомлял Москву, что Лукашенко болел коронавирусом.

«Нет, мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, всё нормально», — сказал Песков.

Вместе с этим он добавил, что президент России Владимир Путин здоров и продолжает активно работать. При этом российский лидер всё так же сдаёт тесты на коронавирус.

28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.