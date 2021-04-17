ВОЗ внесла две вакцины Узбекистана от COVID-19 в число кандидатных

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила две созданные в Узбекистане вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в число кандидатных препаратов, сообщили в Министерстве инновационного развития республики.
ВОЗ внесла две вакцины Узбекистана от COVID-19 в число кандидатных
  • Reuters

«Две вакцины, разработанные учёными Республики Узбекистан... включены в список вакцин-кандидатов Всемирной организации здравоохранения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В частности, речь идёт о рекомбинантной вакцине на основе S-белка коронавируса Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и ДНК-вакцине на основе spike-белков трёх участков SARS-CoV-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.

1 апреля в Узбекистане началась массовая вакцинация против коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.

В середине февраля российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» прошла сертификацию в Узбекистане.

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