ВОЗ внесла две вакцины Узбекистана от COVID-19 в число кандидатных
- Reuters
«Две вакцины, разработанные учёными Республики Узбекистан... включены в список вакцин-кандидатов Всемирной организации здравоохранения», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В частности, речь идёт о рекомбинантной вакцине на основе S-белка коронавируса Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и ДНК-вакцине на основе spike-белков трёх участков SARS-CoV-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.
1 апреля в Узбекистане началась массовая вакцинация против коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca.
В середине февраля российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» прошла сертификацию в Узбекистане.