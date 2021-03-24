В Узбекистане 1 апреля начнётся массовая вакцинация от коронавируса

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Власти Узбекистана 1 апреля начнут массовую вакцинацию против коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны Нурмата Отабекова.

Он отметил, что население будут на первом этапе прививать вакциной AstraZeneca, которая поступила в страну на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что Узбекистан отменил с 15 марта тестирование на коронавирусную инфекцию въезжающих в республику. Теперь необходимо будет предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19. 

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