При въезде в Узбекистан отменили тестирование на коронавирус

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Узбекистан отменил с 15 марта тестирование на коронавирусную инфекцию въезжающих в республику, которые будут обязаны предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь Минздрава страны Фуркат Санаев.
При въезде в Узбекистан отменили тестирование на коронавирус
  • РИА Новости

«В соответствии с решением спецкомиссии с 15 марта отменено обязательное тестирование на COVID-19 лиц, прибывающих в Узбекистан воздушным, железнодорожным или иным транспортом, а также через пункты пограничного пропуска, они будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции», — цитирует его ТАСС.

Тест должен быть проведён методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до въезда в Узбекистан, документ с результатами анализа должен быть оформлен на русском или английском языке.

При этом Минздраву и другим профильным ведомствам поручено составить и опубликовать список из не менее чем десяти лабораторий в каждой стране, результаты исследований которых на коронавирус признают в Узбекистане.

В Узбекистане зафиксировано 80 567 случаев коронавируса.

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