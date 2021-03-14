При въезде в Узбекистан отменили тестирование на коронавирус
- РИА Новости
«В соответствии с решением спецкомиссии с 15 марта отменено обязательное тестирование на COVID-19 лиц, прибывающих в Узбекистан воздушным, железнодорожным или иным транспортом, а также через пункты пограничного пропуска, они будут обязаны предоставить справку об отсутствии у них коронавирусной инфекции», — цитирует его ТАСС.
Тест должен быть проведён методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до въезда в Узбекистан, документ с результатами анализа должен быть оформлен на русском или английском языке.
При этом Минздраву и другим профильным ведомствам поручено составить и опубликовать список из не менее чем десяти лабораторий в каждой стране, результаты исследований которых на коронавирус признают в Узбекистане.
В Узбекистане зафиксировано 80 567 случаев коронавируса.