В МИД Украины рассказали детали задержания консула в Петербурге

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Украинского консула задержали в Санкт-Петербурге на несколько часов, в настоящий момент он находится в украинском дипломатическом учреждении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
В МИД Украины рассказали детали задержания консула в Петербурге
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, в беседе с РБК-Украина представитель украинского МИД заявил, что Киев на основе принципа взаимности готовит ответ.

«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются», — сказал Николенко.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал задержание украинского консула.

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