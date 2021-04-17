В МИД Украины рассказали детали задержания консула в Петербурге

Украинского консула задержали в Санкт-Петербурге на несколько часов, в настоящий момент он находится в украинском дипломатическом учреждении. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Как передаёт РИА Новости, в беседе с РБК-Украина представитель украинского МИД заявил, что Киев на основе принципа взаимности готовит ответ.

«Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются», — сказал Николенко.

Ранее в ФСБ заявили о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге при получении информации закрытого характера в ходе встречи с российским гражданином.

Позднее замглавы МИД Украины Евгений Енин прокомментировал задержание украинского консула.