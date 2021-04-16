Зеленский сообщил о попытке запросить разговор с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что хотел провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, но «ему не ответили».

«Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил, мне не ответили. На сегодня такой ответ», — сказал Зеленский.

Он добавил, что направил запрос на разговор с Путиным после гибели в Донбассе четырёх украинских военных, но ему «не подтвердили разговор».

«Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я помню», — сказал украинский лидер.

Как отмечал 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ему неизвестно о запросах от президента Украины на телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Перед этим в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря главы украинского государства Юлию Мендель, что Зеленский запросил у Москвы переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта в Донбассе.

В Кремле также напомнили, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и участники «нормандской четвёрки», за исключением Украины, «в целом это понимают».