В Минске надеются получить второй транш кредита от России до конца июня

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Министр финансов Белоруссии Юрий Силивёрстов заявил, что Минск надеется получить второй транш госкредита в размере $500 млн от России до конца июня 2021 года.
В Минске надеются получить второй транш кредита от России до конца июня
  • РИА Новости

«Мы договаривались на первое полугодие, на II квартал. Будем надеяться, что до конца июня (транш поступит. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Также он не стал отвечать на вопрос, ведутся ли переговоры с Россией относительно новых кредитов.

В декабре 2020 года Белоруссия получила первый транш в рамках государственного финансового кредита от России, на счёт белорусского Минфина поступило $500 млн.

Российское правительство одобрило проект соглашения о предоставлении Белоруссии кредита в размере $1 млрд.

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