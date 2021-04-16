Шмыгаль попросил США расширить программу обучения военных Украины

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил США расширить программу обучения украинских военнослужащих американскими инструкторами.
Шмыгаль попросил США расширить программу обучения военных Украины
  • Reuters

«Мы просим (США. — RT) и будем прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии происходили не только на Яворивском полигоне (во Львовской области. — RT), а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу», — цитирует его заявление в ходе совместного брифинга с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Куинн РИА Новости.

В начале 2021 года украинские воинские звания привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО.

В феврале ВМС Украины и США провели совместную тренировку в Чёрном море.

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