Мишустин выразил надежду на возобновление авиасообщения с Белоруссией

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Россия рассчитывает на постепенное восстановление авиасообщения с Белоруссией до тех объёмов перевозок, которые были до пандемии, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин выразил надежду на возобновление авиасообщения с Белоруссией
  • © Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

«Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объёмов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии», — приводит его слова на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко ТАСС.

Мишустин также сообщил о планах в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение между Сочи и Минском.

Ранее стало известно, что с 30 апреля между Москвой и Минском запустят поезда «Ласточка».

В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным возобновление полноформатного транспортного сообщения.

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