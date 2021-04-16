Мишустин выразил надежду на возобновление авиасообщения с Белоруссией
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- globallookpress.com
«Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объёмов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии», — приводит его слова на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко ТАСС.
Мишустин также сообщил о планах в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение между Сочи и Минском.
Ранее стало известно, что с 30 апреля между Москвой и Минском запустят поезда «Ласточка».
В начале апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным возобновление полноформатного транспортного сообщения.