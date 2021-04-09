С 30 апреля между Москвой и Минском запустят поезда «Ласточка»

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С 30 апреля между Москвой и Минском начнут курсировать две пары скоростных электропоездов «Ласточка», сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).
С 30 апреля между Москвой и Минском запустят поезда «Ласточка»
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«С 30 апреля холдинг «РЖД» назначит две пары новых скоростных международных поездов — «Ласточка» №717/722 и №721/718 Москва — Минск», — говорится в сообщении.

Новые поезда будут курсировать ежедневно и прибывать и отправляться по зеркальному расписанию.

Ранее в «Белорусской железной дороге» сообщили о расширении с 13 апреля транспортного сообщения с Россией, нарушенного из-за пандемии коронавируса.

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