С 30 апреля между Москвой и Минском запустят поезда «Ласточка»
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«С 30 апреля холдинг «РЖД» назначит две пары новых скоростных международных поездов — «Ласточка» №717/722 и №721/718 Москва — Минск», — говорится в сообщении.
Новые поезда будут курсировать ежедневно и прибывать и отправляться по зеркальному расписанию.
Ранее в «Белорусской железной дороге» сообщили о расширении с 13 апреля транспортного сообщения с Россией, нарушенного из-за пандемии коронавируса.