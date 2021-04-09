В Белоруссии заявили о расширении ж/д сообщения с Россией

Белорусская железная дорога с 13 апреля расширяет транспортное сообщение с Россией, нарушенное из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» продолжает работу по поэтапному возобновлению международного пассажирского сообщения, сообщается на сайте БЖД.

«С 13 апреля 2021 года фирменный скорый поезд «Беларусь» № 2/1 Минск — Москва формирования Белорусской железной дороги назначается в ежедневное обращение», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, с 13 апреля возобновляет движение поезд № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург. Он будет курсировать ежедневно.

Также с 13 апреля возобновит работу поезд № 4/3 Москва — Брест. Поезд будет курсировать через день.

С 27 апреля назначается поезд №302/301 Минск/Гомель — Адлер. На первоначальном этапе курсирование этого поезда будет организовано раз в четверо суток.

В БЖД обратили внимание, что осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Белоруссии и России.

Ранее сообщалось, что более 7,5 тыс. билетов было продано БЖД на поезда сообщением с Россией с момента старта продаж.