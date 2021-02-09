В Белоруссии продано 7,5 тысячи билетов на поезда в Россию

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Более 7,5 тыс. билетов было продано Белорусской железной дорогой (БЖД) на поезда сообщением с Россией с момента старта продаж.
В Белоруссии продано 7,5 тысячи билетов на поезда в Россию
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что 5,6 тыс. билетов было продано на фирменный поезд «Беларусь».

На данный момент проезд в сообщении Минск — Москва — Минск возможен только для белорусских и российских граждан.

Ранее стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полёты из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону и обратно.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией было приостановлено в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Распоряжение возобновить его с 8 февраля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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