В Белоруссии продано 7,5 тысячи билетов на поезда в Россию

Более 7,5 тыс. билетов было продано Белорусской железной дорогой (БЖД) на поезда сообщением с Россией с момента старта продаж.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что 5,6 тыс. билетов было продано на фирменный поезд «Беларусь».

На данный момент проезд в сообщении Минск — Москва — Минск возможен только для белорусских и российских граждан.

Ранее стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полёты из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону и обратно.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией было приостановлено в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Распоряжение возобновить его с 8 февраля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.