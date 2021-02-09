В Белоруссии продано 7,5 тысячи билетов на поезда в Россию
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Об этом сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что 5,6 тыс. билетов было продано на фирменный поезд «Беларусь».
На данный момент проезд в сообщении Минск — Москва — Минск возможен только для белорусских и российских граждан.
Ранее стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полёты из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону и обратно.
Железнодорожное пассажирское сообщение между Белоруссией и Россией было приостановлено в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Распоряжение возобновить его с 8 февраля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.