«Белавиа» возобновляет полёты в Петербург и Ростов-на-Дону

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полёты из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону и обратно.
«Белавиа» возобновляет полёты в Петербург и Ростов-на-Дону
  • РИА Новости

«Минск — Санкт-Петербург — Минск: летаем по пятницам с вылетом из Минска в 08:25 и прибытием в аэропорт Пулково в 09:40. Обратный рейс будет осуществляться в 10:30 с прибытием в Национальный аэропорт Минска в 11:55», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что «Белавиа» увеличивает количество полётов по маршруту Минск — Москва (аэропорт Домодедово) — Минск.

«Минск — Ростов-на-Дону — Минск: летаем по субботам с вылетом из Минска в 23:30 и прибытием в 01:45 воскресенья. Обратный рейс будет осуществляться по воскресеньям в 03:15 с прибытием в Национальный аэропорт Минска в 05:35», — добавили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что с 8 февраля Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Белоруссией и увеличивает количество авиарейсов в Минск.

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