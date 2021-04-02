Лукашенко и Путин обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения
- РИА Новости
В сообщении говорится, что «особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного».
«Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было подчёркнуто», — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.