Лукашенко и Путин обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения

В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возобновление полноформатного транспортного сообщения.

В сообщении говорится, что «особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного».

«Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было подчёркнуто», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.