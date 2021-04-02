Лукашенко и Путин обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения

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В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возобновление полноформатного транспортного сообщения.
Лукашенко и Путин обсудили возобновление полноформатного транспортного сообщения
  • РИА Новости

В сообщении говорится, что «особой и важной темой разговора стали шаги, которые предстоит сделать по возобновлению полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного».

«Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было подчёркнуто», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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