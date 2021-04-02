Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что президенты «обменялись тёплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии».

«Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили «целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии.