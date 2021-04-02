Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко
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Отмечается, что президенты «обменялись тёплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии».
«Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили «целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии.