Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко

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Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин провёл телефонный разговор с Лукашенко
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Отмечается, что президенты «обменялись тёплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии».

«Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили «целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии.

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