Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии.
Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Есть Союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведётся», — сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

При этом он отметил, что максимально возможная углублённая интеграция была бы в интересах как россиян, так и белорусов.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить