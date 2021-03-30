Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Белоруссии.

«Есть Союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведётся», — сказал Песков в интервью изданию «Аргументы и факты».

При этом он отметил, что максимально возможная углублённая интеграция была бы в интересах как россиян, так и белорусов.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет.