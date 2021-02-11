Лукашенко прокомментировал ход интеграции России и Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет.
Лукашенко прокомментировал ход интеграции России и Белоруссии
  • Reuters

«Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза. Подчеркну особо: этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран, без формирования каких-либо новых наднациональных органов», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

21 января состоялось заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о ситуации с отменой роуминга между Россией и Белоруссией.

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