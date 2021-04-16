В Раду внесли проект о запросе статуса основного союзника США вне НАТО

В Верховную раду внесён законопроект обращения к американскому конгрессу с просьбой предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«На этой сессионной неделе зарегистрировал проект постановления об обращении Верховной рады к конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединённых Штатов Америки вне НАТО (MNNA)», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам украинского депутата, Киев «имеет все возможности, чтобы получить такой статус».

«Таким образом, мы сможем ускорить движение Украины в НАТО... предоставление статуса MNNA лучше бы зафиксировало союзнические отношения между Штатами и Украиной и стало бы настоящей «стеной» для Кремля», — добавил Гончаренко.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил надежду, что НАТО сдержит обещание и примет Украину в альянс.