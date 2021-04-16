На Украине планируют ввести особый режим карантина на Пасху

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На Украине на Пасху и майские праздники будет введён особый режим карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.
На Украине планируют ввести особый режим карантина на Пасху
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали ограничивать контакты по возможности, держаться подальше от больших скоплений людей», — приводит его слова в эфире телеканала «Украина 24» «Укринформ».

По словам Степанова, британский и южноафриканский штаммы коронавируса «сверхагрессивные» и дают очень тяжёлое течение заболевания.

Ранее в Киеве продлили действие жёстких карантинных ограничений из-за ситуации с коронавирусом до 30 апреля.

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