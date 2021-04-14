Алиев рассчитывает на участие Минска в налаживании контакта с Арменией

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Азербайджан рассчитывает на содействие Белоруссии в налаживании контакта с Арменией, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев на встрече в Баку с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Алиев рассчитывает на участие Минска в налаживании контакта с Арменией
  • © Пресс-служба президента Азербайджана

«Беларусь как партнёр Армении, страна, которая вместе с ней является членом ЕАЭС и ОДКБ, и как страна, которая является близким другом Азербайджана, может сыграть важную роль и в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном», — цитирует Алиева БЕЛТА.

По его словам, Баку нацелен на укрепление мер доверия в отношениях с Ереваном.

Лукашенко, в свою очередь, выразил уверенность, что трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе станет основой прочного мира в регионе.

13 апреля Лукашенко прибыл с визитом в Азербайджан.

В феврале глава МИД Армении Ара Айвазян не исключил возможности организации встречи официальных представителей Еревана и Баку в случае формирования конкретной повестки.

Алиев, в свою очередь, заявлял, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает подписания мирного договора.

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