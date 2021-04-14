Пашинян назвал число погибших в ходе конфликта в Карабахе военных

Во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе погибли около 4 тыс. армянских военнослужащих, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте.

«Общее число наших погибших — порядка 4 тыс. человек», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Он уточнил, что идентифицирован 3621 погибший, тела ещё 201 человека пока не опознаны. Кроме того, 321 военный числится пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что во время вооружённого конфликта в Карабахе пострадали около 11 тыс. армянских военнослужащих.

Минобороны Азербайджана сообщало, что во время эскалации ситуации в Нагорном Карабахе погибли 2855 военнослужащих.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что за время конфликта в Карабахе погибли 4 тыс. человек, в том числе мирные жители, ещё 8 тыс. получили ранения.