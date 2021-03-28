В Армении назвали число пострадавших в конфликте в Карабахе военных

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Во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе пострадали около 11 тыс. военнослужащих, сообщил замначальника Военно-медицинского управления Вооружённых сил Армении Гегам Пашикян.
В Армении назвали число пострадавших в конфликте в Карабахе военных
  • Reuters

«За 44 дня войны в госпиталях и больницах было зарегистрировано до 11 тыс. военнослужащих», — цитирует его ТАСС.

По данным ВС Армении, 2% из них получили крайне тяжёлые ранения, 7% — тяжёлые и 55% — лёгкие травмы.

В настоящее время на лечении находятся около 1500 военнослужащих, 885 человек стали инвалидами.

Минобороны Азербайджана сообщало, что во время эскалации ситуации в Нагорном Карабахе погибли 2855 военнослужащих.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что за время конфликта в Нагорном Карабахе погибли 4 тыс. человек, в том числе мирные жители, ещё 8 тыс. получили ранения.

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