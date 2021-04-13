Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с нескольких предприятий Узбекистана

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Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с нескольких предприятий Узбекистана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с нескольких предприятий Узбекистана
  • Reuters

«В связи с полученной от Государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан информации о 17 предприятиях Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областей Узбекистана, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата, Россельхознадзор с 14 апреля 2021 года под гарантии компетентного ведомства республики разрешает поставки в Россию томатов и перцев с них», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 13 апреля разрешает поставки в Россию помидоров с семи предприятий Азербайджана.

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