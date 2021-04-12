Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с семи предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 13 апреля разрешает поставки в Россию помидоров с семи предприятий Азербайджана. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Россельхознадзор с 13 апреля 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с семи азербайджанских предприятий», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Ранее Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить квоту на ввоз томатов из Турции — до 300 тыс. тонн.