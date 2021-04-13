Глава МИД Украины оценил итоги переговоров с госсекретарём США
- Reuters
«Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом госсекретарём Блинкеном на фоне небезопасного скопления войск и воинственной риторики со стороны России», — написал Кулеба в своём Twitter.
Он также заявил о необходимости «демотивировать Москву от дальнейшей эскалации».
Ранее в Кремле отметили, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» с целью обеспечения безопасности государства.
Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.