Глава МИД Украины оценил итоги переговоров с госсекретарём США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Брюсселе были «хорошими».

«Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом госсекретарём Блинкеном на фоне небезопасного скопления войск и воинственной риторики со стороны России», — написал Кулеба в своём Twitter.

Он также заявил о необходимости «демотивировать Москву от дальнейшей эскалации».

Ранее в Кремле отметили, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» с целью обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле заявили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.