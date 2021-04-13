Украинский эксперт оценил слова Кулебы о перспективах членства Украины в НАТО

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RT
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который выразил надежду, что НАТО сдержит обещание и Украина станет членом альянса.
Украинский эксперт оценил слова Кулебы о перспективах членства Украины в НАТО
  • Reuters

По мнению Охрименко, процесс вступления Украины в НАТО может растянуться на следующие десять лет. 

«Сложно сказать, когда Украину примут (в состав НАТО. — RT). Официальные представители НАТО дату не называли, они говорят обтекаемо... Процесс может затянуться, потому что я не вижу особого желания Украину принимать», — заявил Охрименко. 

Политолог также напомнил, что в ближайшие саммиты НАТО не планируется выдача Украине дорожной карты вступления в альянс — обязательного условия для государства, которое претендует на вхождение в состав НАТО.

Однако он отметил, что членство Украины в альянсе в ближайшее время может носить скорее неофициальный характер.

«Возможно, де-юре Украину в НАТО примут нескоро. А вот де-факто это может произойти скоро: расположение войск, военных баз НАТО. Мы видим учения, которые планируются. Скорее всего, поднимется вопрос и о создании учебных центров на территории Украины. Думаю, такие объекты НАТО на Украине появятся довольно быстро», — добавил эксперт.

Ранее Кулеба в ходе совместного брифинга с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что для Киева «членство Украины в НАТО — это вопрос времени».

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