Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Донбассе на заседании 19 апреля

Главы МИД стран Евросоюза обсудят обострение ситуации в Донбассе в ходе неформального заседания в формате видеоконференции в понедельник, 19 апреля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьёзной озабоченностью следим за развитием ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 апреля встретится в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В Киеве отметили, что Кулеба за 11 дней провёл 16 телефонных разговоров по ситуации в Донбассе, в том числе с главами МИД Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, а также с высоким представителем ЕС и генеральным секретарём ОБСЕ.