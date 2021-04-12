Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Донбассе на заседании 19 апреля

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Главы МИД стран Евросоюза обсудят обострение ситуации в Донбассе в ходе неформального заседания в формате видеоконференции в понедельник, 19 апреля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Донбассе на заседании 19 апреля
  • © Aleksey Ivanov / TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьёзной озабоченностью следим за развитием ситуации», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 апреля встретится в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В Киеве отметили, что Кулеба за 11 дней провёл 16 телефонных разговоров по ситуации в Донбассе, в том числе с главами МИД Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, а также с высоким представителем ЕС и генеральным секретарём ОБСЕ.

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