В Белоруссии назвали успешным испытание энергосистемы страны

Минэнерго Белоруссии сообщило, что испытания энергосистемы республики с отключением трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) с Литвой прошли успешно.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам заместителя генерального директора — главного диспетчера ГПО «Белэнерго» Дениса Ковалёва, испытания продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской.

«Кроме того, мы подтвердили правильность и достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надёжности электроснабжения своих приграничных энергетических узлов, в основном в условиях реализации ремонтной кампании», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год.

По данным издания, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой.

В компании «Интер РАО» заявили, что не прекращали поставки электроэнергии в страны Балтии, несмотря на отключение Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой, которое проводилось в рамках испытаний надёжности энергосистемы страны.