В «Интер РАО» заявили, что не прекращали экспорт электроэнергии в Прибалтику

В компании «Интер РАО» заявили, что не прекращали поставки электроэнергии в страны Балтии, несмотря на отключение Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой в рамках испытаний надёжности энергосистемы страны, которые прошли 8 и 11 апреля.

«Из Калининградской области поставки не прекращались», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год.

По данным издания, Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой.

В начале марта и. о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что энергосистема Украины отделится от российской и белорусской в 2022 году. По его словам, в 2023 году произойдёт полная синхронизация с ENTSO-E.

Также уточняется, что присоединение к ENTSO-E поможет обеспечить демонополизацию рынка электроэнергии на Украине.

16 декабря 2020 года правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашений с СНГ в сфере энергетики.