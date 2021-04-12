Прокуратура Нидерландов не комментирует утечку записей по делу MH17

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Прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку попавших в распоряжение журналистов из Нидерландов аудиозаписей, которые могут иметь отношение к крушению Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Украине в июле 2014 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу голландской прокуратуры.

Так в ведомстве ответили на просьбу прокомментировать утечку или подтвердить подлинность записей разговоров, приписываемых Сергею Дубинскому — одному из четверых обвиняемых по делу MH17. 

Ранее журналисты голландской программы Nieuwsuur получили доступ к его телефонным разговорам. По данным корреспондентов, записи были сделаны сотрудниками СБУ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги исследования роли в крушении рейса МН17 фактора незакрытия Украиной своего воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта.

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