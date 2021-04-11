Российские наблюдатели заявили о прозрачности референдума в Киргизии
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«Мы увидели на избирательных участках, что процедура прозрачная. Сегодня и ЦИК, и территориальная избирательная комиссия проделали огромную работу, которая обеспечила высокий уровень подготовки и проведения референдума», — приводит ТАСС слова Ковитиди.
По её мнению, фиксируемые нарушения и замечания не повлияют на итоговый результат.
«Это замечания, которые не являются существенными, и они не могут повлиять на дальнейший исход выборов. Поскольку это технические нарушения, описки. В данном случае никаких существенных замечаний, нарушений выявлено в первой половине дня нами не было», — сказала сенатор.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов проголосовал на референдуме по изменению Конституции страны и на местных выборах.