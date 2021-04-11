Российские наблюдатели заявили о прозрачности референдума в Киргизии

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Наблюдатели из России заявили о прозрачности и высоком уровне организации референдума по изменению Конституции Киргизии, сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.
Российские наблюдатели заявили о прозрачности референдума в Киргизии
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

«Мы увидели на избирательных участках, что процедура прозрачная. Сегодня и ЦИК, и территориальная избирательная комиссия проделали огромную работу, которая обеспечила высокий уровень подготовки и проведения референдума», — приводит ТАСС слова Ковитиди.

По её мнению, фиксируемые нарушения и замечания не повлияют на итоговый результат.

«Это замечания, которые не являются существенными, и они не могут повлиять на дальнейший исход выборов. Поскольку это технические нарушения, описки. В данном случае никаких существенных замечаний, нарушений выявлено в первой половине дня нами не было», — сказала сенатор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов проголосовал на референдуме по изменению Конституции страны и на местных выборах.

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