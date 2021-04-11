Премьер-министр Киргизии проголосовал на конституционном референдуме
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«Премьер-министр Киргизской Республики Улукбек Марипов проголосовал на выборах депутатов в Бишкекский городской кенеш и референдуме по проекту новой Конституции», — говорится в сообщении на сайте правительства страны.
Отмечается, что Марипов проголосовал на одном из избирательных участков в Бишкеке.
Он также призвал граждан принять активное участие в референдуме и выборах.
Ранее киргизский президент Садыр Жапаров заявил, что впервые в истории Киргизии народу страны предоставлено право выбрать форму правления в государстве.