Премьер-министр Киргизии проголосовал на конституционном референдуме

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов проголосовал на референдуме по изменению Конституции страны и на местных выборах.

«Премьер-министр Киргизской Республики Улукбек Марипов проголосовал на выборах депутатов в Бишкекский городской кенеш и референдуме по проекту новой Конституции», — говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Отмечается, что Марипов проголосовал на одном из избирательных участков в Бишкеке.

Он также призвал граждан принять активное участие в референдуме и выборах.

Ранее киргизский президент Садыр Жапаров заявил, что впервые в истории Киргизии народу страны предоставлено право выбрать форму правления в государстве.