Премьер-министр Киргизии проголосовал на конституционном референдуме

Короткая ссылка
Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов проголосовал на референдуме по изменению Конституции страны и на местных выборах.
Премьер-министр Киргизии проголосовал на конституционном референдуме
  • © Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев

«Премьер-министр Киргизской Республики Улукбек Марипов проголосовал на выборах депутатов в Бишкекский городской кенеш и референдуме по проекту новой Конституции», — говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Отмечается, что Марипов проголосовал на одном из избирательных участков в Бишкеке.

Он также призвал граждан принять активное участие в референдуме и выборах.

Ранее киргизский президент Садыр Жапаров заявил, что впервые в истории Киргизии народу страны предоставлено право выбрать форму правления в государстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить