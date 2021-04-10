МИД Грузии намерен вернуть посла в Киев

МИД Грузии намерен вернуть посла Теймураза Шарашенидзе в Киев. Дипломат был отозван в мае 2020 года из-за назначения экс-президента Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ Украины.

Как рассказал в эфире «Рустави 2» глава МИД страны Давид Залкалиани, в настоящее время «нет времени и ситуация не та».

«Обстановка вокруг Украины накаляется. Мы не можем себе позволить, чтобы посол не был на месте. Поэтому в ближайший период будет принято решение о его возвращении. Мы всячески постараемся, чтобы наши отношения развивались динамично», — цитирует министра ТАСС.

В феврале МИД Украины призвал Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела Грузии.

В мае 2020 года грузинские власти отозвали своего посла из Киева из-за назначения Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.