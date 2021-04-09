Россия направила Украине ноту из-за санкций против Россотрудничества

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Россия направила Украине ноту в связи с введением санкций в отношении Россотрудничества. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия направила Украине ноту из-за санкций против Россотрудничества
  • © Российский центр науки и культуры в Киеве

Захарова отметила, что Украина во время «очередного приступа русофобии» приняла решение о введении санкций в отношении ряда организаций, в том числе Россотрудничества.

Она назвала такие меры недружественным шагом, который входит в прямое противоречие с действующим соглашением между российским и украинским правительствами об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года.

«В этой связи нами была направлена нота в Министерство иностранных дел Украины с требованием разъяснить позицию киевских властей по данному вопросу, а также уточнить, намерена ли украинская сторона соблюдать вытекающие из этого соглашения свои международно-правовые обязательства», — сказала представитель российского МИД на брифинге.

По её словам, ответа пока не поступило.

Также Захарова заявила об истерии о «российской угрозе» в украинских СМИ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.

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