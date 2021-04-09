Россия направила Украине ноту из-за санкций против Россотрудничества
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Захарова отметила, что Украина во время «очередного приступа русофобии» приняла решение о введении санкций в отношении ряда организаций, в том числе Россотрудничества.
Она назвала такие меры недружественным шагом, который входит в прямое противоречие с действующим соглашением между российским и украинским правительствами об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров от 27 февраля 1998 года.
«В этой связи нами была направлена нота в Министерство иностранных дел Украины с требованием разъяснить позицию киевских властей по данному вопросу, а также уточнить, намерена ли украинская сторона соблюдать вытекающие из этого соглашения свои международно-правовые обязательства», — сказала представитель российского МИД на брифинге.
По её словам, ответа пока не поступило.
Также Захарова заявила об истерии о «российской угрозе» в украинских СМИ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.