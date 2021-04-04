Зеленский ввёл в действие санкции против Россотрудничества и ряда компаний

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.
Зеленский ввёл в действие санкции против Россотрудничества и ряда компаний
  • Reuters

Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в заявлении.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в СНБО Украины сообщило, что Киев ввёл санкции в отношении 11 российских компаний и организаций, в том числе против Россотрудничества.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил решение ввести санкции против ряда компаний из России.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данную информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить