Зеленский ввёл в действие санкции против Россотрудничества и ряда компаний
- Reuters
Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.
«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в заявлении.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в СНБО Украины сообщило, что Киев ввёл санкции в отношении 11 российских компаний и организаций, в том числе против Россотрудничества.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил решение ввести санкции против ряда компаний из России.
Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данную информацию.