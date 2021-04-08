Экс-президент Армении подал иск против Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт судебной информации.

Отмечается, что ответчиком по иску также выступает Республика Армения.

Рассмотрение дела поручено ереванскому судье Артуру Мкртчяну.

«Требование иска — подтверждение факта нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесённого в результате подобного нарушения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Кочарян требует обязать Пашиняна публично опровергнуть высказанные в свой адрес утверждения, возместить также нематериальный ущерб, нанесённый клеветой.

Ранее суд общей юрисдикции Еревана прекратил уголовное дело в отношении Кочаряна по статье о посягательстве на конституционный строй.