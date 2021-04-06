В Армении закрыли дело экс-лидера Кочаряна о попытке свержения строя

Суд общей юрисдикции Еревана прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна по статье о посягательстве на конституционный строй, передаёт Sputnik Армения.

Судья Анна Данибекян прекратила данное уголовное дело, поскольку Конституционный суд Армении признал антиконституционной ст. 300.1 («Свержение конституционного строя»), по которой было предъявлено обвинение Кочаряну, бывшему главе Генштаба ВС страны Юрию Хачатурову и армянскому экс-министру обороны Сейрану Оганяну.

Кочаряну будет также отменена мера пресечения в виде залога.

При этом уголовное преследование Кочаряна и бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна продолжится, поскольку они также обвиняются в получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег соответственно.

В июне 2019 года Кочарян был взят под стражу по обвинению в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Подробнее — в материале RT.