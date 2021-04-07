В Россотрудничестве сообщили о решении закрыть здание агентства в Киеве

Короткая ссылка
Здание Россотрудничества в Киеве будет закрыто, но проведение культурных мероприятий на Украине продолжится, несмотря на санкции. Об этом заявил замглавы федерального агентства Павел Шевцов.
В Россотрудничестве сообщили о решении закрыть здание агентства в Киеве
  • © Российский центр науки и культуры в Киеве

«К сожалению, в соответствии с санкциями, введёнными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто», — приводит РИА Новости слова Шевцова.

По его словам, агентство продолжит проведение мероприятий на Украине.

«Мы не отказываемся от проведения мероприятий на территории Украины. Пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат. Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ...» — отметил Шевцов.

Он также подчеркнул, что Москва не намерена расторгать межправительственное соглашение с Киевом о работе культурных центров. 

Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.

В Ассоциации российских дипломатов оценили введённые Киевом ограничения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить