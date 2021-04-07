В Россотрудничестве сообщили о решении закрыть здание агентства в Киеве

Здание Россотрудничества в Киеве будет закрыто, но проведение культурных мероприятий на Украине продолжится, несмотря на санкции. Об этом заявил замглавы федерального агентства Павел Шевцов.

«К сожалению, в соответствии с санкциями, введёнными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто», — приводит РИА Новости слова Шевцова.

По его словам, агентство продолжит проведение мероприятий на Украине.

«Мы не отказываемся от проведения мероприятий на территории Украины. Пандемия научила эффективно использовать онлайн-формат. Многие культурные мероприятия уже переведены в онлайн с использованием разных платформ...» — отметил Шевцов.

Он также подчеркнул, что Москва не намерена расторгать межправительственное соглашение с Киевом о работе культурных центров.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций к Россотрудничеству, ГК «Волга-Днепр» и ряду других компаний.

В Ассоциации российских дипломатов оценили введённые Киевом ограничения.